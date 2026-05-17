LIVE Alle 20.45 Udinese-Cremonese | Runjaic perde Zaniolo Giampaolo con Vardy-Bonazzoli

Alle 20.45 si gioca la sfida tra Udinese e Cremonese, con il tecnico di casa che deve fare a meno di Zaniolo. L'allenatore ospite schiera invece Vardy e Bonazzoli in attacco. I padroni di casa cercano di avvicinarsi al record di punti stagionali, mentre la squadra lombarda punta a ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. La partita si presenta come un momento decisivo per entrambe le formazioni, con obiettivi diversi ma uguale impellenza di risultati.

(3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Davis. Allenatore: Runjaic. (3-5-2) Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Giampaolo. Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere la gara della 37ª giornata di Serie A tra Udinese e Cremonese. Assistenti Alessio Berti e Valerio Vecchi, quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi. Var sarà Valerio Marini, Avar Francesco Cosso. La gara della 37ª giornata di Serie A tra Udinese e Cremonese sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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