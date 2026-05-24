LIVE Alle 20.45 Cremonese-Como le ufficiali | Cesc con Diao e Douvikas Giampaolo tutto su Vardy

Alle 20.45 si gioca Cremonese-Como, con Cesc, Diao e Douvikas titolari. Entrambe le squadre devono vincere e aspettare risultati favorevoli da altre partite. La Cremonese punta a superare il passo falso del Lecce, mentre il Como cerca di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza. La partita si disputa in un momento cruciale di classifica per le due formazioni.

(4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas. (4-4-2) Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh; Bonazzoli, Vardy All. Giampaolo. La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Como tra Serie A, Serie B e Serie C, raccogliendo 7 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo successo dei lariani contro i grigiorossi risale al 12 ottobre 2013, quando le due squadre militavano in Serie C. La partita di andata in casa del Como è finita 1-1, con gol di Nico Paz e Baschirotto e l’espulsione di Jesus Rodriguez. La Cremonese arriva a questa sfida senza l'autore del gol nella partita d'andata, Federico Baschirotto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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