cremonese la stagione del riscatto si ricostruisce da ora

La Cremonese ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione di Serie B, dopo aver retrocesso dalla massima serie. I giocatori si sono radunati nel ritiro estivo, con allenamenti intensivi programmati per rafforzare la squadra. La società ha annunciato l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica rispetto all’anno precedente. Nessun dettaglio sui nomi dei nuovi acquisti o sui cambiamenti nello staff. La stagione si apre con l’intenzione di tornare in Serie A.

Cremona, 13 luglio 2026 – Sono i giorni frenetici che apriranno quella che per la Cremonese dev’essere l a stagione del riscatto dopo l’amaro ritorno in serie B. Domani, martedì 14 luglio, è in programma il raduno al Centro Arvedi, dove il confermato Marco Giampaolo ha convocato 26 giocatori. I grigiorossi continueranno a lavorare a Cremona fino a domenica 26 luglio, quando partiranno per il ritiro in Trentino a Ronzone. Da segnalare che nell’elenco dei calciatori che domani svolgeranno la prima seduta di allenamento non sono compresi Thorsby e Sanabria, che hanno da poco concluso l’esperienza al Mondiale con le loro nazionali, e Baschirotto, che sta continuando il recupero personale dopo l’infortunio subito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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