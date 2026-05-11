La Cremonese ha completato la partita con due giocatori espulsi e in nove uomini in campo, ottenendo la vittoria. La squadra lombarda ha portato a casa i tre punti, mentre il Pisa ha continuato la sua crisi, con la retrocessione ormai certa. La stagione del Pisa si è protratta con difficoltà e problemi, lasciando pochi spazi di speranza per il prosieguo.

di Saverio Bargagna PISA Per settimane ci siamo chiesti quale ruolo potesse recitare il Pisa in questo finale di stagione, ovvero a retrocessione ormai avvenuta. E purtroppo – al di là di un rosario di buone intenzioni che ci ripetono e ci siamo ripetuti con belle parole – la funzione pratica è tristemente chiara: nessuna, zero assoluto. Queste ultime partite non stanno dando indicazioni se non che la testa è irrimediabilmente spenta e non resta che calare al più presto il sipario su questa triste stagione. Così quello che c’è di buono – perché questa squadra non sarà sicuramente all’altezza della Serie A, ma non è neppure così inferiore a tutte le altre come dicono i risultati – resta invisibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due espulsi e squadra in nove. La Cremonese si prende tutto. Continua la stagione-incubo

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