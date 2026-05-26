La nuova serie B si sta delineando con 17 delle 19 squadre già confermate. La Cremonese torna nel campionato, mentre il SudTirol si è salvato. Il Cesena ha ormai quasi tutti i suoi futuri avversari definiti, con poche caselle ancora da riempire. La composizione del torneo si sta completando, lasciando solo due posti vacanti. Le prossime settimane chiariranno definitivamente la lista delle partecipanti alla prossima stagione.

Sono state riempite ormai 17 caselle su 19, con il Cesena che conosce praticamente quasi tutti i suoi futuri avversari. Gli unici due che mancano sono la squadra perdente dei playoff di serie B, e la vincente degli spareggi di serie C. Nel primo caso, il nome uscirà fra Monza e Catanzaro, che si stanno giocando la finale e con i brianzoli in vantaggio, dato che hanno vinto 2-0 la gara di andata, sbancando il Ceravolo. Il ritorno è in programma per venerdì. L’ultimo tassello invece verrà riempito dal nome che uscirà vincitore dai lunghissimi playoff di serie C: sono in corso le semifinali, e in gara ci sono ancora Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prossima stagione. La nuova serie B si va delineando. Torna la Cremonese, SudTirol salvo

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