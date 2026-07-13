Crema 19enne ucciso a coltellate | fermati due stranieri

Due stranieri sono stati arrestati dai carabinieri per l’omicidio di un giovane egiziano di 19 anni, ucciso a coltellate durante la notte a Crema. Le forze dell’ordine hanno fermato i due uomini poco dopo l’accaduto. La vittima è stata trovata con ferite da arma bianca e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri per l’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ammazzato a coltellate nella notte a Crema. Uno di loro, di origine albanese, è stato riconosciuto da un testimone dell’aggressione mortale. Il secondo è, in base alle prime informazioni, di origine africana. All’aggressione avrebbe preso parte anche un terzo straniero, al momento ricercato. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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