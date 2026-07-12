Crema 19enne ucciso a coltellate davanti al supermercato | fermati due giovani Caccia al terzo

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un ragazzo egiziano di 19 anni. L’episodio è avvenuto davanti a un supermercato nella notte a Crema, dove il ragazzo è stato colpito con diverse coltellate. La polizia sta cercando un terzo sospettato, mentre proseguono le ricerche.

I carabinieri hanno fermato due giovani nell’ambito delle indagini sull’ omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema. Uno dei due, un ragazzo di origine albanese, è stato identificato da un testimone che ha assistito alla violenta aggressione. Il secondo fermato sarebbe invece, secondo le prime informazioni emerse, di origine africana. Gli investigatori sono anche sulle tracce di un terzo cittadino straniero che avrebbe partecipato all’agguato mortale. L’omicidio. Il 19enne è stato accoltellato nella notte a Crema. Colpito più volte al torace nel parcheggio di un supermercato in viale Repubblica, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Open.online

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