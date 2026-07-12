Crema 19enne ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato | fermati due giovani Caccia al terzo

A Crema, nella notte, un ragazzo di 19 anni è stato colpito con diverse ferite da arma da taglio nel parcheggio di un supermercato. Due giovani sono stati fermati dai carabinieri come parte delle indagini, mentre si cerca ancora un terzo sospettato. La vittima è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine stanno eseguendo ulteriori controlli e ricerche per identificare gli altri coinvolti.

I carabinieri hanno fermato due giovani nell’ambito delle indagini sull’ omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema. Uno dei due, un ragazzo di origine albanese, è stato identificato da un testimone che ha assistito alla violenta aggressione. Il secondo fermato sarebbe invece, secondo le prime informazioni emerse, di origine africana. Gli investigatori sono anche sulle tracce di un terzo cittadino straniero che avrebbe partecipato all’agguato mortale. L’omicidio. Il 19enne è stato accoltellato nella notte a Crema. Colpito più volte al torace nel parcheggio di un supermercato in viale Repubblica, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Open.online

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Crema, 19enne accoltellato a morte nel parcheggio di un supermercatoUn ragazzo di 19 anni è stato ucciso con diverse coltellate al torace nel parcheggio di un supermercato.

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