Crema 19enne accoltellato a morte in strada | aveva appena trovato lavoro a Bergamo

Un 19enne è stato accoltellato e ucciso in strada nel centro di Crema. La vittima aveva appena trovato un lavoro in una ditta della provincia di Bergamo e avrebbe dovuto iniziare lunedì 13 luglio. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato, senza che si conoscano ancora i motivi o il responsabile. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha sequestrato alcuni oggetti trovati sul luogo dell'aggressione.

Era uscito per festeggiare un traguardo importante, l’assunzione in una azienda della provincia di Bergamo che avrebbe potuto cambiargli la vita: lunedì 13 luglio avrebbe dovuto essere il suo primo giorno di lavoro, ma Youssef Rama Abdelaziz in azienda non ci è mai arrivato, accoltellato a morte nella tarda serata di sabato in pieno centro a Crema. Per il suo omicidio i carabinieri hanno fermato tre giovani tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti nel Cremasco, un italiano, un albanese e un nordafricano, in quello che sembrerebbe un regolamento di conti. È una delle piste seguite dagli inquirenti, coordinati dal pm Alessio Dinoi, che li hanno intercettati tra le province di Cremona e di Milano, dove erano fuggiti dopo i fatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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