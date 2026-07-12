Un giovane di 19 anni è deceduto all’ospedale Maggiore di Crema dopo essere stato accoltellato in strada ieri sera intorno alle 23. La vittima è stata ferita durante un episodio avvenuto nel centro cittadino e trasportata d’urgenza al nosocomio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o responsabili. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un giovane di 19 anni è morto a Crema dopo essere stato accoltellato in strada. Il ragazzo è morto all’ospedale Maggiore dopo essere stato ferito nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.15, nel parcheggio di un supermercato Conad in viale Repubblica a Crema, in provincia di Cremona, dove vi è stato uno scontro tra un gruppo di persone. Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, è stato più volte accoltellato. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno constatato che le condizioni del ragazzo erano critiche e lo hanno trasferito in ospedale dove, però, è morto poco dopo essere arrivato al Pronto soccorso. Sono in corso le ricerche dell’aggressore da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crema, accoltellato in strada: morto 19enne

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