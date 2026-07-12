Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con diverse coltellate al torace nel parcheggio di un supermercato. Le telecamere di sorveglianza stanno analizzando le immagini per ricostruire gli ultimi momenti e individuare l’autore dell’aggressione. La vittima è deceduta durante la notte. La polizia sta lavorando per raccogliere ulteriori dettagli e identificare il responsabile.

Gli investigatori analizzano le immagini delle telecamere per ricostruire gli ultimi istanti prima dell'aggressione e identificare il responsabile Un nuovo episodio di violenza ha scossoCrema, dove la scorsa notte unragazzo di soli 19 anni ha perso la vita, colpito dadiverse coltellate al torace. Il giovane, di origine egiziana e residente nella città lombarda, è statoaggredito nel parcheggio del supermercato su viale Repubblica. Nonostante iltempestivo interventoe i disperati tentativi di salvargli la vita, èdeceduto poco dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. L’omicidio ha subito avviato leindagini dei carabinieri, che stanno cercando diricostruire l’accadutoin ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crema, 19enne accoltellato a morte nel parcheggio di un supermercato

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Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

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Crema, 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato: il giovane muore in ospedaleUn giovane di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema, nella provincia di Cremona.

Omicidio a Crema, 19enne ucciso a coltellate: l’aggressione nel parcheggio di un supermercatoNella notte tra il 11 e il 12 luglio, un diciannovenne di origine egiziana è stato ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato a Crema.

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Un 19enne è stato accoltellato nella notte a Crema: raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. L'ipotesi è una resa dei conti fra bande. #ANSA x.com

Aggressione mortale a Crema: 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercatoLa notte del 11 luglio, un giovane di 19 anni è stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema, morendo poco dopo in ospedale. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'aggressore. notizie.it

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