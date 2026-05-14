Podcast Genitori e scuola | I muscoli si rafforzano quando tiriamo su pesi Giada Zurlo spiega come smettere di crescere figli fragili

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video pubblicato su Instagram, un’insegnante ha condiviso alcune riflessioni sull’educazione dei figli e il ruolo della scuola. La docente ha sottolineato come sia importante aiutare i bambini a sviluppare autonomia e resilienza, evitando che diventino troppo dipendenti o fragili. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di proporre sfide e responsabilità adeguate all’età, per favorire una crescita equilibrata.

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In un recente video pubblicato sulla piattaforma Instagram, un insegnante ha condiviso alcune comunicazioni surreali ricevute dalle famiglie L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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