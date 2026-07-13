Un articolo pubblicato sul Secolo d’Italia ha analizzato la gestione della Commissione Covid, con il presidente Marco Lisei che ha condotto un’operazione verità. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei principali quotidiani, con particolare attenzione alle audizioni di Domenico Arcuri e dell’allora ministro della Salute. Si attende ora la convocazione di queste figure per ulteriori testimonianze sulla fase della pandemia.

L’operazione verità sulla Commissione Covid compiuta dal presidente Marco Lisei sul Secolo d’Italia è rimbalzata oggi sui principali quotidiani. Faro in particolare sull’intenzione di sentire nuovamente Domenico Arcuri e convocare l’allora ministro della Salute Roberto Speranza. Un segno dell’attenzione e delle aspettative di chiarezza sulle “opacità”, per dirla con lo stesso Lisei, che stanno emergendo. L’operazione verità di Marco Lisei coglie nel segno. Il Corriere della Sera riprende l’intervista titolando su «Covid, Arcuri e Speranza saranno sentiti in commissione». Nell’articolo si dà conto anche del fatto che Giuseppe Conte sarà sentito il 4 agosto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, l’operazione verità di Lisei sul Secolo coglie nel segno. Cresce l’attesa per le audizioni di Conte, Arcuri e Speranza

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