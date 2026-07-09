Il presidente della commissione Covid ha annunciato che l’ex premier è inserito nell’elenco delle audizioni, ma non ha risposto alle chiamate. Lo scontro tra maggioranza e opposizioni si è intensificato, con le opposizioni che chiedono le dimissioni del presidente e lo accusano di ostruzionismo. Lui ha replicato sostenendo che la sinistra impedisce l’indagine su presunti sperperi di miliardi. La tensione tra le parti resta alta.

Il livello dello scontro in commissione Covid è ormai altissimo. Le opposizioni chiedono le dimissioni del presidente Marco Lisei (FdI) e parlano di «destra allergica alle regole», lui si difende: «La sinistra fa ostruzionismo per impedire alla commissione di indagare su possibili sperperi di miliardi». Che succede? «Non volevano la commissione, hanno fatto ostruzionismo in aula — replica Lisei — non indicavano i componenti, ora non vogliono che vengano fatte indagini ». È vero, come dicono le opposizioni, che ha autorizzato deleghe per interrogare cittadini italiani nei commissariati di polizia, «con evidente lesione dei diritti della persona»?«La sinistra non conosce leggi, regolamenti e prassi che loro stessi hanno usato, da Morra del M5S, a Fioroni e Violante. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Lisei, presidente della commissione Covid: «Conte è nell’elenco delle audizioni. L’ho chiamato ma lui non risponde»

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Conte alla Commissione Covid: libera audizione, non testimonianza

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