Il presidente della Commissione d’inchiesta sul Covid ha annunciato che l’audizione di un ex ministro della salute si terrà in una data ancora da definire, e poi sarà il turno di un ex premier. Ha inoltre criticato le posizioni dei sostenitori di teorie complottiste e ha respinto le accuse di vittimismo, affermando che le polemiche recenti sono state alimentate da alcune narrazioni politiche.

Il senatore di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione d’inchiesta sul Covid, Marco Lisei, ripercorre con il Secolo d’Italia le polemiche delle ultime settimane e ribalta la narrazione del centrosinistra, specie di Giuseppe Conte. Altro che vittimismo, afferma: fin dall’inizio hanno fatto ostruzionismo per impedire i lavori della commissione. Giuseppe Conte sostiene che siete voi a non volerlo audìre in commissione. Qual è la verità? Leggi anche I fatti hanno smentito le favole di Giuseppe Conte. Quando si affronta questo argomento va ricordato anzitutto che la commissione Covid ha iniziato i lavori con quasi due anni di ritardo a causa dell’ostruzionismo del campo largo: prima in Aula, poi non indicando i commissari, poi dentro la commissione durante le sedute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, Lisei smonta vittimismi e complottisti: ecco la verità e la data dell’audizione di Conte. Poi toccherà a Speranza

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