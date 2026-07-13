Tre lettori su quattro chiedono a Giuseppe Conte di assumersi maggiori responsabilità politiche per le decisioni prese durante la pandemia. È il risultato principale del sondaggio della settimana del Secolo d’Italia, dedicato alla gestione dell’emergenza sanitaria e al confronto riacceso dal lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta. Il 75,6% ha scelto la risposta «Sì, è una questione di responsabilità»; il 22,2% ritiene necessario attendere tutti i chiarimenti; appena il 2,2% sostiene che l’allora presidente del Consiglio abbia fatto quanto possibile nelle condizioni date. La rilevazione fotografa le opinioni dei lettori della testata e non costituisce un campione scientificamente rappresentativo dell’intera popolazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, il sondaggio parla chiaro: Conte voleva chiudere il capitolo ma tre lettori su quattro chiedono che paghi il conto

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Commissione Covid, Conte: Non vi dovete azzardare a legare mio nome a qualsiasi illecito

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