Migranti, la posizione degli italiani è netta, e la risposta è chiara: ed è quella che emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri, in occasione della rassegna Pantelleria, Mediterraneo d’Autore, ideata e promossa da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor e in programma sull’isola dal 3 luglio ad oggi. L’indagine, condotta tra il 26 e il 29 giugno su un campione di 800 italiani maggiorenni, fotografa una netta e matura presa di coscienza dei cittadini sul tema e i suoi futuri sviluppi. Migranti, il sondaggio Ghisleri: il 73% li vuole rimpatriare. Una posizione netta dicevamo: acclarata nel report da riscontri numerici e asserzioni inequivocabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Migranti, il sondaggio Ghisleri parla chiaro: il 73% degli italiani vuole rimpatriare i clandestini, elettori dem compresi

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