Migranti il sondaggio Ghisleri parla chiaro | il 73% degli italiani vuole rimpatriare i clandestini elettori dem compresi
Secondo un sondaggio di Euromedia Research, il 73% degli italiani, inclusi gli elettori del Partito Democratico, si oppone all’accoglienza dei migranti clandestini e preferirebbe il rimpatrio. Lo studio ha raccolto le opinioni della popolazione riguardo alla gestione dei flussi migratori e alle politiche di integrazione. La percentuale di coloro che desiderano un intervento più restrittivo si mantiene elevata, indicando una forte preferenza per misure di rimpatrio tra le risposte raccolte.
Migranti, la posizione degli italiani è netta, e la risposta è chiara: ed è quella che emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri, in occasione della rassegna Pantelleria, Mediterraneo d’Autore, ideata e promossa da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor e in programma sull’isola dal 3 luglio ad oggi. L’indagine, condotta tra il 26 e il 29 giugno su un campione di 800 italiani maggiorenni, fotografa una netta e matura presa di coscienza dei cittadini sul tema e i suoi futuri sviluppi. Migranti, il sondaggio Ghisleri: il 73% li vuole rimpatriare. Una posizione netta dicevamo: acclarata nel report da riscontri numerici e asserzioni inequivocabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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