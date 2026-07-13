Count Binface e l’elezione più pazza del mondo | l’uomo vestito da spazzatura vola nei sondaggi e fa tremare Farage

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un candidato chiamato Count Binface, vestito da spazzatura, sta guadagnando consensi nei sondaggi in vista delle prossime elezioni britanniche, mettendo in discussione i tradizionali partiti politici. La scena politica nel Regno Unito si caratterizza per governi brevi e instabili, con frequenti scandali. La figura di Binface, che si presenta come outsider, sta attirando l’attenzione di un elettorato deluso, e si ipotizza possa influenzare i risultati elettorali, anche se i dati sono ancora in evoluzione.

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Londra, 13 luglio 2026 – La politica britannica ha cambiato volto negli ultimi anni: lunghi governi legati all'apice di carriera di un politico hanno lasciato il posto a esecutivi brevi e traballanti, che ricordano più paesi come il Belgio o l'Italia, senza contare i numerosi scandali quasi all'ordine del giorno. Non poteva mancare poi una delle elezioni suppletive più surreali che la storia – britannica e non – ricordi: il leader del partito ultraconservatore Reform Party, Nigel Farage, affronterà. un uomo vestito da cestino della spazzatura, che rischia anche di vincere. Gli scandali e le dimissioni di Farage. Andando per gradi, Farage si... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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