Recentemente è stato pubblicato uno studio scientifico che indica una data considerata come possibile momento di fine del mondo. Questa notizia ha suscitato attenzione e discussioni tra esperti e pubblico, alimentando il dibattito sulle predizioni apocalittiche. Le affermazioni si basano su analisi e calcoli specifici, senza comunque fornire dettagli sulle metodologie utilizzate. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, generando reazioni di curiosità e preoccupazione tra chi segue le notizie scientifiche e non.

Ogni volta che una data precisa viene associata alla possibile “fine del mondo”, il dibattito torna immediatamente ad accendersi. Succede ciclicamente da decenni, tra teorie catastrofiche, interpretazioni scientifiche e vecchie previsioni riportate improvvisamente sotto i riflettori dai social network. E anche questa volta il meccanismo si è ripetuto, alimentando curiosità, timori e nuove discussioni online. Negli ultimi giorni, infatti, migliaia di utenti hanno ricominciato a condividere uno studio risalente agli anni Sessanta, trasformandolo in uno degli argomenti più discussi sul web. Al centro della vicenda c’è una previsione formulata oltre sessant’anni fa e collegata a una data ben precisa: venerdì 13 novembre 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fine del mondo, c’è la data precisa!”. Lo studio scientifico che fa tremare il mondo

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