Un candidato ha deciso di partecipare alle elezioni portando un grande bidone in testa, presentandosi come un guerriero intergalattico di 5.900 anni proveniente dal pianeta Sigma IX. La sua campagna include la promessa di “Make Earth Great Again”. La sua candidatura è stata annunciata pubblicamente e ha attirato attenzione sui social media, anche se non ha presentato programmi politici concreti o liste di sostenitori ufficiali. La sua presenza alle urne è stata registrata ufficialmente.

Si presenta come un guerriero intergalattico di 5.900 anni, arriva dal pianeta Sigma IX e promette di “Make Earth Great Again”, ossia di “rendere di nuovo grande la Terra”. In realtà, sotto il bidone nero e il mantello di Count Binface si nasconde Jon Harvey, comico e autore britannico. La sua ultima missione è sfidare Nigel Farage alle elezioni suppletive di Clacton. Il voto è stato sancito dopo le dimissioni del leader di Reform UK, travolto dalle polemiche per una presunta donazione non dichiarata da cinque milioni di sterline. Farage ha già annunciato che si ricandiderà. I principali partiti hanno invece ritirato i propri nomi, denunciando quella che considerano una gigantesca operazione pubblicitaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Count Binface, l'assurdo candidato col bidone in testa che sfida Farage alle urne

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