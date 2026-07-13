Costringe la madre a spostarsi da Paliano a una banca di Colleferro per prelevare denaro Scoperto in fuga con l’auto tenta di investire un poliziotto Arrestato
Un uomo ha costretto la madre a spostarsi da Paliano a Colleferro per prelevare denaro. Dopo essere stato scoperto, è fuggito a bordo di un’auto e ha tentato di investire un poliziotto. L’intervento degli agenti ha portato all’arresto dell’uomo.
Cronache Cittadine PALIANO COLLEFERRO – Ancora un tempestivo e determinante intervento degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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