Tenta di rapinare una prostituta e investe con la moto un poliziotto durante la fuga | arrestato
Un uomo di 21 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una prostituta transessuale brasiliana. Durante la fuga, ha investito con la moto un poliziotto intervenuto sul posto. L'episodio si è verificato in una zona urbana e ha portato all'intervento immediato delle forze dell'ordine. Il 21enne è stato condotto in caserma e ora è in attesa di ulteriori provvedimenti. La vittima e l'agente sono rimasti feriti ma non in modo grave.
Il tentativo di rapina ai danni di una prostituta transessuale brasiliana è costato le manette a un 21enne che, nella fuga, ha investito un agente delle Volanti. L'aggressione è andata in scena alle 3, nella notte tra venerdì e sabato, in viale regina Margherita. La pattuglia della Questura era. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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