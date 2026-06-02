Un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver tentato di investire con l'auto tre persone sedute su una panchina a Campobasso. Al momento dell'intervento, le forze dell'ordine hanno escluso collegamenti con attività terroristiche. L'uomo si trova ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell'episodio.

Lo scorso 19 maggio sarebbe piombato con sua auto contro tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso. Si tratta di un uomo di 60 anni, di origine marocchina, che nelle ultime ore è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Larino, con l'accusa di tentato omicidio e lesioni., Dopo l'episodio le vittime si sono rivolte all'ospedale denunciando l'accaduto. Grazie alla loro prontezza di riflessi, hanno riportato ferite lievi, tra cui un trauma da schiacciamento e contusioni agli arti inferiori., Subito sono scattate le indagini che avrebbero permesso di individuare il presunto responsabile e di raccogliere elementi che escluderebbero al momento qualsiasi matrice terroristica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, tenta di investire con l'auto tre persone sedute su una panchina: arrestato

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