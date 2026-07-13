Così la finanza parallela in cripto aggira le sanzioni occidentali

Non sono più soltanto i missili lanciati contro Israele o i droni utilizzati per colpire le rotte commerciali del Mar Rosso a sostenere la guerra degli Huthi. Dietro le operazioni militari del movimento yemenita si è sviluppata una sofisticata rete finanziaria basata sulle criptovalute che, secondo un recente rapporto investigativo, avrebbe movimentato quasi un miliardo di dollari, consentendo all’organizzazione di ricevere fondi, acquistare armamenti e aggirare il sistema internazionale di sanzioni.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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