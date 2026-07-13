Così la finanza parallela in cripto aggira le sanzioni occidentali
Secondo un rapporto, la finanza parallela in criptovalute viene utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali. Le transazioni in criptovalute vengono impiegate come strumento per trasferire fondi senza passare attraverso i canali tradizionali soggetti a restrizioni. Questa pratica si aggiunge alle azioni militari come i missili e i droni impiegati in conflitti regionali, evidenziando un utilizzo più ampio delle risorse digitali in aree di scontro.
Non sono più soltanto i missili lanciati contro Israele o i droni utilizzati per colpire le rotte commerciali del Mar Rosso a sostenere la guerra degli Huthi. Dietro le operazioni militari del movimento yemenita si è sviluppata una sofisticata rete finanziaria basata sulle criptovalute che, secondo un recente rapporto investigativo, avrebbe movimentato quasi un miliardo di dollari, consentendo all’organizzazione di ricevere fondi, acquistare armamenti e aggirare il sistema internazionale di sanzioni.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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