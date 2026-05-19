Droni GNSS e guerra elettronica | la filiera cinese che rifornisce Mosca e sfida le sanzioni occidentali

In un conflitto che coinvolge Russia e Ucraina, la presenza di droni, sistemi GNSS e tecnologie di guerra elettronica ha assunto un ruolo rilevante. Un’analisi delle fonti indica che una filiera cinese fornisce componenti e tecnologie a Mosca, sfidando le sanzioni occidentali. Le operazioni militari si avvalgono di strumenti avanzati per la ricognizione, il coordinamento e la guerra elettronica, confermando come la tecnologia giochi un ruolo fondamentale oltre alle armi convenzionali.

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