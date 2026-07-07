Russia & Co leva cripto per aggirare le sanzioni

Le autorità russe stanno utilizzando le criptovalute come strumento principale per aggirare le sanzioni internazionali. I canali di pagamento in criptovaluta vengono impiegati in modo sistematico, segnando un cambiamento rispetto ai tentativi precedenti di elusione. Le transazioni vengono effettuate attraverso piattaforme digitali, rendendo più difficile il monitoraggio da parte delle autorità di regolamentazione estere. La strategia si sta consolidando come un elemento chiave delle operazioni finanziarie sotto restrizioni internazionali.

Le criptovalute stanno diventando la nuova infrastruttura finanziaria degli Stati sotto sanzione. La novità non è che gli Stati colpiti da sanzioni ricorrano a canali illegali - lo hanno sempre fatto ma che stiano industrializzando l'elusione. La criptofinanza non è più solo il terreno di hacker, narcotrafficanti o donazioni clandestine, si sta trasformando in una componente delle economie di guerra e delle strategie di sopravvivenza dei regimi sotto pressione. Chi controlla i flussi digitali controlla una quota crescente della capacità occidentale di isolare Russia, Iran e Corea del Nord. Secondo le società specializzate nel monitoraggio della blockchain, nel 2025 gli indirizzi riconducibili a entità sanzionate hanno movimentato oltre 100 miliardi di dollari in valute digitali, quasi 8 volte rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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