Sette imprenditori sono stati denunciati e oltre due milioni di euro sono stati sequestrati in un'operazione della Guardia di Finanza a Sassari, che ha smantellato un sistema di frode fiscale. Gli imprenditori avrebbero evaso circa 20 milioni di euro utilizzando un trucco con lo scontrino gestionale nei grandi negozi della zona. L’indagine ha portato alla scoperta di questa pratica illecita, che coinvolgeva più attività commerciali.

È di sette imprenditori deferiti e oltre due milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato un sistema di frode fiscale nei maxistore di Sassari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di ricostruire un’evasione di oltre venti milioni di euro attraverso la sistematica omissione di ricavi nei negozi gestiti da cittadini cinesi. Il sistema di frode scoperto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Sassari sotto la supervisione della locale Procura.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Così 7 imprenditori a Sassari hanno evaso 20 milioni di euro con il trucco dello scontrino gestionale

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