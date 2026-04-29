Cosenza così un commercialista e due imprenditori hanno evaso 34 milioni con una società a Montalto Uffugo

Un commercialista e due imprenditori sono stati sospesi a Cosenza nell'ambito di un'indagine su un'evasione fiscale di circa 82 milioni di euro. Le autorità hanno scoperto un sistema illecito che coinvolgeva una società con sede a Montalto Uffugo, attraverso la quale sono stati movimentati i fondi. L'operazione ha portato al sequestro di documenti e beni, con l'obiettivo di chiarire le modalità di evasione e le responsabilità.

È di tre persone sospese dalla professione e dalla gestione di imprese il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Cosenza, dove sono state eseguite misure cautelari interdittive per gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta della Procura, è stato disposto nei confronti di un commercialista e di due imprenditori, accusati di aver orchestrato un complesso sistema di frode fiscale attraverso una società con sede a Montalto Uffugo (Cosenza). Le indagini e le misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il 29...🔗 Leggi su Virgilio.it

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