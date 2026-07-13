Giuseppe Barboni, 38 anni, è stato coinvolto in un episodio di violenza ai danni di un migrante. È noto per aver ottenuto rapidamente attenzione mediatica, dopo aver pubblicato foto con personaggi famosi e aver presentato un curriculum che si è rivelato ingannevole. La sua figura è accompagnata da diverse ombre, tra cui un passato di presunti successi e immagini che mostrano incontri con personaggi noti, ma senza conferme ufficiali.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 13 luglio 2026 – È riuscito in pochi minuti a ottenere quello che stava cercando da anni: la visibilità. Chi conosce, o ha imparato a conoscere, Giuseppe Barboni, 38 anni, lo sa bene. Perché il neo-vannacciano, atleta di lotta-greco romana, e protagonista sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto del pestaggio ai danni di un uomo che stava bloccando il traffico, vive di clic. Da anni invia continui comunicati alle testate locali e nazionali, riuscendo persino a far pubblicare articoli con profili personali che, alla prova dei fatti, presentano forti incongruenze. Le sue aziende risultano prive di dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Giuseppe Barboni, il curriculum gonfiato e le foto con i vip: tutte le ombre del lottatore “vannacciano” che ha picchiato il migrante

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Chi è Giuseppe Barboni, i curricula gonfiati e le foto con i vip: tutte le ombre del "vannacciano" protagonista del pestaggioGiuseppe Barboni, 38 anni, è al centro di un caso che evidenzia discrepanze nei suoi curricula e fotografie con personaggi noti.

Chi è Giuseppe Barboni, le ombre dell’aspirante politico "vannacciano" protagonista del pestaggio di San BenedettoUn uomo di 38 anni, Giuseppe Barboni, è coinvolto in un episodio di pestaggio avvenuto a San Benedetto.

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