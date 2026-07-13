Cortona on the move in mostra le foto che raccontano la bella Italia della Dolce vita e non solo

Da corrierefiorentino.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Cortona si svolge una mostra fotografica dedicata all’Italia, con immagini che ritraggono la vita quotidiana, le tradizioni e la modernità del paese. Il festival, uno dei principali eventi nazionali dedicati alla fotografia, si presenta quest’anno con una nuova direzione, offrendo una selezione di scatti che raccontano diverse sfaccettature della penisola. La manifestazione si tiene durante l’estate e attira numerosi appassionati di fotografia.

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Occhio, anzi obiettivo, puntato sull'Italia, sulla sua modernità, sulle sue tradizioni, sulle sue storie. Cortona on the move, uno dei grandi festival nazionali della fotografia nonché un appuntamento importante dell'estate culturale, cambia rotta.  In tutti i sensi: passa di mano la direzione artistica, dall'italo-olandese Paolo Woods all'italianissima Renata Ferri, muta il baricentro dell'evento, che dopo aver esplorato nelle scorse quattro edizioni il mondo in lungo e in largo torna a concentrarsi sulla penisola, fin dal titolo di questa sedicesima edizione, presentata il 13 luglio in Regione a Firenze, con l'assessora toscana alla cultura Cristina Manetti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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