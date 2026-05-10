L’Italia intera, fotografata in trent’anni di sguardi, torna a casa a Cortona. Dal 16 luglio al 1° novembre 2026, il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move apre la sua sedicesima edizione con un tema che suona come una sfida e una riscoperta insieme: " Beautiful Country ". Il Paese, quello vero, complesso, spesso difficile da guardare in faccia, al centro di trenta mostre e due collettive, attraverso confronti generazionali tra autori italiani e internazionali chiamati a esplorarne l’identità visiva e culturale, coniugando lo spirito del Grand Tour con la profondità dell’inchiesta contemporanea. Un atlante che non pretende di essere completo, "perché osservare — come ricorda il festival — è per sua natura un atto infinito".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Italia degli ultimi decenni. Un viaggio con le fotografie. Ferri e il Cortona on the Move

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