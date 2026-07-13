Corsico ucciso in casa Prima una discussione Forse è stato strangolato

Un uomo è stato trovato senza vita in casa, con un coltello accanto al corpo in decomposizione. La polizia sta indagando su una possibile causa di morte, dopo che si sono evidenziati alcuni segni sul collo. L’autopsia determinerà se il decesso è avvenuto per strangolamento o a causa di ferite da arma da taglio. La vittima è stata trovata sabato pomeriggio e si indaga su una discussione avvenuta prima del decesso.

L’autopsia daterà con esattezza il decesso di Alessio Borelli, ritrovato senza vita sabato pomeriggio, e stabilirà se sia stato ucciso con il coltello ritrovato accanto al corpo in decomposizione o se sia stato strangolato come suggeriscono alcuni segni sul collo. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è che il quarantunenne sia stato assassinato mercoledì mattina, quindi circa 72 ore prima che venisse scoperto il delitto nell’appartamento in cui viveva in via Parini 11 a Corsico. Quel giorno, infatti, alcuni residenti hanno contattato il 112 per segnalare una discussione ad alta voce in quella casa: la chiamata ha generato un intervento dei carabinieri, che però non hanno ricevuto risposta al citofono né rintracciato nessuno dei litiganti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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