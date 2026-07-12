Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in un appartamento al ottavo piano di un edificio a Corsico. Il corpo, in stato di decomposizione, giaceva in sala, immerso in una pozza di sangue. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver rilevato un forte odore proveniente dall’appartamento e aver aperto la porta, che era chiusa. La vittima avrebbe tentato di opporsi prima di essere uccisa.

Il forte odore proveniente dall’appartamento dell’ottavo piano. L’allarme immediato ai vigili del fuoco, la porta chiusa e l’ingresso da una finestra. La scoperta del cadavere in sala in una pozza di sangue, in avanzato stato di decomposizione. E la possibile arma del delitto, un coltello, proprio accanto al corpo. Sono gli elementi di partenza dell’indagine dei carabinieri sull’omicidio di Alessio Borelli, quarantunenne nativo di Treviglio (Bergamo), ritrovato senza vita ieri pomeriggio nell’abitazione in affitto nello stabile di via Parini 11 a Corsico: secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito con alcuni fendenti al collo, ma non è escluso che sia stato anche strangolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi era Alessio Borelli, il 41enne assassinato in casa a Corsico: “Ha lottato prima di essere ucciso”

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