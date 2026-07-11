Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in un appartamento a Corsico, in provincia di Milano. L’uomo, con precedenti per spaccio di droga, è deceduto a causa di ferite da arma da taglio. La polizia sta indagando sull’accaduto e non si conoscono ancora le circostanze esatte della vicenda. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione.

Corsico (Milano) – Un uomo, italiano con precedenti per spaccio di droga, è stato trovato morto in un appartamento di un palazzo di Corsico, popoloso comune a ovest di Milano. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai vicini allarmati dal cattivo odore che fuoriusciva dall’abitazione all’ottavo piano di via Parini 11, dove la vittima viveva in affitto. https:www.ilgiorno.itvideocorsico-un-uomo-trovato-morto-in-casa-si-indaga-per-omicidio-a2d3b1b9 In base alle prime informazioni, il corpo del 41enne in stato di decomposizione presentava alcune ferite da coltello all'addome. L’arma è stata trova accanto al cadavere. I... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio a Corsico: uomo di 41 anni ucciso a coltellate in casa

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