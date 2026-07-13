corsico mi 41enne trovato morto in casa in stato di decomposizione con ferite da coltello si indaga per omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in casa a Corsico, con ferite da coltello e in stato di decomposizione. Il corpo è stato scoperto dopo l’allarme per un cattivo odore e l’appartamento a soqquadro. Si indaga su una lite violenta segnalata dai vicini. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso e il possibile coinvolgimento di terzi.