Corsico MI 41enne trovato morto in casa in stato di decomposizione con ferite da coltello si indaga per omicidio
Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in casa a Corsico, con ferite da coltello e in stato di decomposizione. Il corpo è stato scoperto dopo l’allarme per un cattivo odore e l’appartamento a soqquadro. Si indaga su una lite violenta segnalata dai vicini. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso e il possibile coinvolgimento di terzi.
Il corpo scoperto in via Parini dopo l’allarme per il cattivo odore, appartamento a soqquadro; si indaga su una lite particolarmente violenta segnalata dai vicini Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, è stato trovato morto nel suo appartamento di via Parini 11 a Corsico, nell’hinterland di Mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milano, 41enne trovato morto a Corsico: l'arrivo dei carabinieri
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Corsico, un uomo trovato morto in casa. Si indaga per omicidioA Corsico, un uomo di 40 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento in via Parini 11.
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Il 41enne Alessio Borelli trovato morto in casa a Corsico, in provincia di Milano. Aveva diverse ferite all’addome. Vicino un coltello intriso di sangue. I carabinieri ipotizzano un omicidio facebook
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