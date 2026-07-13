Corsico MI 41enne trovato morto in casa in stato di decomposizione con ferite da coltello si indaga per omicidio

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in casa a Corsico, con ferite da coltello e in stato di decomposizione. Il corpo è stato scoperto dopo l’allarme per un cattivo odore e l’appartamento a soqquadro. Si indaga su una lite violenta segnalata dai vicini. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso e il possibile coinvolgimento di terzi.

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Il corpo scoperto in via Parini dopo l’allarme per il cattivo odore, appartamento a soqquadro; si indaga su una lite particolarmente violenta segnalata dai vicini Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, è stato trovato morto nel suo appartamento di via Parini 11 a Corsico, nell’hinterland di Mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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