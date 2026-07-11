Corsico uomo trovato morto in casa | ferite da coltello all’addome
Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in un appartamento al ottavo piano di un edificio a Corsico, con ferite da coltello all’addome. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un cattivo odore da parte dei vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti anche i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. L’appartamento è stato messo sotto sequestro, e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della morte.
Un uomo, 41enne italiano con precedenti di polizia, è stato trovato morto, verso sera, in un appartamento all’ottavo piano di un palazzo di via Parini a Corsico, comune nella cintura del Milanese: la scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai vicini per il cattivo odore. In base alle prime informazioni, il corpo dell'uomo quarantenne in stato di decomposizione presentava alcune ferite da coltello all'addome. I carabinieri procedono per omicidio. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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