Corsico uomo trovato morto in casa | ferite da coltello all’addome

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in un appartamento al ottavo piano di un edificio a Corsico, con ferite da coltello all’addome. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un cattivo odore da parte dei vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti anche i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. L’appartamento è stato messo sotto sequestro, e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della morte.