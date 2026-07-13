Cornacchia porta la Cervia in paradiso Il sogno del Ranocchio svanisce sul più bello

Notizia in breve

Cornacchia segna il secondo gol che permette alla Cervia di superare il Ranocchio 2-0. La partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa, grazie anche a Rebellino, Bertellotti e Mazzei. Tartarini viene sostituito al 43’ st da Kahindi. La formazione ospite include Granaiola, Espeche, Chiti, Tedeschi Giac. e Gian., oltre a Baldi Galleni. La gara si è svolta con ritmo e intensità, senza altri cambi di rilievo.