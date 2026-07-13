Cornacchia porta la Cervia in paradiso Il sogno del Ranocchio svanisce sul più bello
Cornacchia segna il secondo gol che permette alla Cervia di superare il Ranocchio 2-0. La partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa, grazie anche a Rebellino, Bertellotti e Mazzei. Tartarini viene sostituito al 43’ st da Kahindi. La formazione ospite include Granaiola, Espeche, Chiti, Tedeschi Giac. e Gian., oltre a Baldi Galleni. La gara si è svolta con ritmo e intensità, senza altri cambi di rilievo.
cervia 2 ranocchio 0 CERVIA: Rebellino, Bertellotti, Mazzei, Granaiola, Espeche, Chiti, Tedeschi Giac., Tedeschi Gian., Baldi Galleni, Tartarini (43’ st Kahindi), Cornacchia. All. Pantera. RANOCCHIO: Lagomarsini, Foliero (23’ st Ricci), Sancredi A., Magazzini, Diana, Musto, Mancini Giac. (1’ st Cagnoni), Moriconi, Ferrari, Sancredi G.M. (23’ st Oprita), Mancini Gian.. All. Landi. Arbitro: Bianchi (Cerino-Sanzò). Reti: 42’ pt e 34’ st Cornacchia. Note: Ammoniti Granaiola; Sancredi A., Magazzini, Musto. Espulso Sancredi A. QUERCETA – La Cervia è la vincitrice della 53° edizione del Torneo delle Contrade di Querceta. Lo fa con merito a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La "lampadina" si è spenta sul più bello: addio sogno promozione
Leggi anche: Cuore e coraggio non bastano, il sogno di Cobolli finisce sul più bello
Si parla di: Cornacchia porta la Cervia in paradiso. Il sogno del Ranocchio svanisce sul più bello; Torneo delle contrade di Querceta. Cervia cala il poker e approda in finale.