Cuore e coraggio non bastano il sogno di Cobolli finisce sul più bello

Una liberazione e un urlo sono i simboli di un momento di grande tensione. La vicenda si conclude senza che il sogno di Cobolli si realizzi, lasciando un senso di sollievo e di fine di un periodo difficile. La scena rappresenta l’epilogo di un’angoscia che si è protratta nel tempo, trasformandosi in un incubo. Nessuna ulteriore azione o dettaglio legale viene menzionato in questa sintesi.

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