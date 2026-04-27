La lampadina si è spenta sul più bello | addio sogno promozione

Il match point tra le mura amiche, l'adrenalina a mille, un set a zero in gara 2, pochi passi e sarebbe stata la storia. Ma il bello e il brutto dello sport è che in un attimo la sorte ti può portare in paradiso, ma anche sbatterti all'inferno. La “lampadina” dell'Alta Fratte si è spenta nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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L’Olimpia Teodora si blocca sul più bello. Ko casalingo e promozione rimandataOLIMPIA 2 CAMPAGNOLA 3 (25-16, 23-25, 28-26, 22-25, 12-15) Olimpia: Poggi 4, Marchesano 4, Monaco 20, Boninsegna 17, Fabbri 17, Casini 17, Franzoso...

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