Alle prime ore di ieri mattina, è stato comunicato il decesso di Alessandro Pesaresi, noto come “Sandro”, a 72 anni. La notizia ha suscitato tristezza tra la comunità locale. Pesaresi, considerato l’anima della Pro Loco, era conosciuto per i soprannomi “presidente delle rane e del biciclo”. Era affetto da una malattia contro cui aveva lottato con determinazione.

Era il "presidente delle rane e del biciclo" e la notizia della sua scomparsa ha gettato un velo di tristezza su tutta Fermignano. Alessandro Pesaresi, per tutti “Sandro“ è morto alle prime luci dell’alba di ieri, a 72 anni, dopo una malattia contro la quale ha combattuto fieramente. Dipendente Enel nella vita lavorativa, era apprezzato soprattutto per la sua attività con la Pro Loco laniera: da qualche anno aveva lasciato la carica di presidente ma era ancora un membro molto attivo. Il sindaco Emanuele Feduzi lo ha ricordato così: "Pesaresi non era solo il Presidente della Pro loco ma un amico, un uomo che amava Fermignano, il Palio ed il Biciclo più di se stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per la morte di Alessandro Pesaresi anima della Pro Loco

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