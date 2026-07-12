È morto Alessandro Pesaresi, ex presidente della Pro loco di Fermignano. Conosciuto come il “presidente delle rane e del biciclo”, la sua scomparsa ha suscitato tristezza tra i residenti. La notizia è stata annunciata oggi, 12 luglio 2026. Pesaresi aveva ricoperto il ruolo di presidente della associazione locale, diventando una figura nota nel paese. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

Fermignano, 12 luglio 2026 – - Era il “presidente delle rane e del biciclo” e la notizia della sua scomparsa ha gettato un velo di tristezza su tutta Fermignano. Alessandro Pesaresi, per tutti “Sandro”, è morto alle prime luci dell'alba di oggi, a 72 anni, dopo una malattia contro la quale ha combattuto fieramente. Dipendente Enel nella vita lavorativa, era apprezzato soprattutto per la sua attività con la Pro loco laniera. Prima come volontario poi come presidente, infatti, è stato negli anni sotto la sua guida che gli eventi fermignanesi, Palio della Rana e Gran Premio del Biciclo, sono cresciuti e si sono attestati come modelli per le Pro loco di tutta Italia, portando tanti altri organizzatori a Fermignano per prendere spunto dalle manifestazioni che lui e il suo gruppo organizzavano esemplarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Alessandro Pesaresi, ex presidente della Pro loco di Fermignano

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