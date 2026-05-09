A Mugnano torna la tradizionale iniziativa dell’Azalea della Ricerca AIRC, organizzata in collaborazione con la Pro Loco in occasione della Festa della Mamma. Quest’anno, la pianta sarà distribuita nei punti di raccolta allestiti nel paese, offrendo alle persone l’opportunità di acquistare il fiore. La vendita mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica contro il cancro.

Un fiore per dire “ti voglio bene” e allo stesso tempo sostenere la ricerca scientifica contro il cancro. In occasione della Festa della Mamma torna anche quest’anno a Mugnano l’iniziativa solidale dell’Azalea della Ricerca AIRC, promossa dalla Pro Loco Mugnano. L’appuntamento è in programma in Piazza Cesare Pavese, dove i volontari saranno presenti dalle ore 9 alle 13 per distribuire le tradizionali azalee simbolo della campagna nazionale dell’AIRC. L’iniziativa, portata avanti da anni con grande impegno dalla Pro Loco Mugnano, rappresenta un momento importante di sensibilizzazione e solidarietà. Acquistare un’Azalea della Ricerca significa infatti contribuire concretamente al finanziamento dei progetti scientifici per la lotta contro il cancro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Festa della Mamma a Mugnano, torna l’Azalea della Ricerca AIRC con la Pro Loco

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Festa della Mamma, torna l’Azalea della Ricerca AIRC: raccolta fondi anche a TarantoTarantini Time QuotidianoIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, torna anche a Taranto l’appuntamento con “L’Azalea della Ricerca”,...

Azalee della Ricerca AIRC, torna l’iniziativa per la Festa della mamma il 10 maggioDomenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della mamma, torna anche nel veneziano l’appuntamento con le Azalee della Ricerca promosse da AIRC.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; ?Come nasce la Festa della Mamma e perché si festeggia la seconda domenica di maggio: storia e origini della ricorrenza.

Le 10 canzoni più belle per la Festa della MammaCerchi la dedica perfetta per la Festa della Mamma? Prova a dirle quanto le vuoi bene con una canzone, dai classici di Sanremo alle hit moderne di Coez e Taylor Swift. Dedicare una canzone alla propri ... focusjunior.it

Festa della Mamma 2026, quando si festeggia: la data esatta e perché cambia ogni annoFesta della Mamma 2026: la data ufficiale, le origini storiche della celebrazione e come cambia la ricorrenza nel resto del mondo ... skuola.net

La vera storia della Festa della Mamma e la donna che la inventò. Il 10 maggio si festeggia nel mondo ma pochi conoscono Anna Jarvis #ANSA x.com

In Italia, per la Festa della Mamma c'è una particolare tradizione floreale a scopo benefico che mi piace molto. reddit