I carabinieri del Nas hanno effettuato controlli nelle regioni del sud Italia, tra Napoli, Caserta e Salerno, concentrandosi su prodotti ittici e molluschi. Durante le verifiche sono stati sequestrati diversi stock di pesce e molluschi privi di tracciabilità o conservati in modo non conforme alle norme di sicurezza alimentare. Le ispezioni fanno parte di un’azione più ampia volta a prevenire il rischio di diffusione dell’Epatite A attraverso il consumo di alimenti non controllati.

Raffica di controlli dei carabinieri del Nas in tutta Italia per contrastare il rischio di diffusione dell’Epatite A legato al consumo di prodotti ittici non tracciati o conservati in condizioni non idonee. Operazioni che hanno interessato anche la Campania, con verifiche nelle province di Napoli, Caserta e Salerno tra pescherie, supermercati, ristoranti e aziende del settore ittico. A Caserta, i carabinieri del Nas sono intervenuti in un centro di spedizione molluschi dove è stato disposto il blocco sanitario di 270 chili di ostriche concave di importazione francese. Diversi sequestri anche in provincia di Salerno. In una pescheria i militari hanno sequestrato 3 quintali di pesce sott’olio — tra alici, tonno e pesce pilota — oltre a 50 chili di pesce congelato, tutti prodotti privi di tracciabilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Controlli Nas contro il rischio Epatite A: sequestri di pesce e molluschi tra Napoli, Caserta e Salerno

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Blitz del Nas in un ristorante: sequestrati 100 chili di prodotti ittici

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