Un agriturismo nel Sannio è stato chiuso dai NAS per gravi carenze igienico-sanitarie dopo controlli a sorpresa. I controlli, condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, sono stati effettuati nelle zone più frequentate dal turismo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. La chiusura è stata decisa in seguito alle irregolarità riscontrate.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno nelle aree a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’attività ispettiva, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, ha fatto emergere numerose irregolarità in diverse attività del territorio. Per quanto riguarda la provincia di Benevento, i controlli hanno portato alla sospensione immediata dell’attività di un agriturismo, dove i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Nel corso delle verifiche è stata inoltre diffidata un’altra struttura ricettiva, nei confronti della quale sono state contestate ulteriori irregolarità emerse durante l’ispezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli a sorpresa dei NAS nel Sannio: chiuso un agriturismo per gravi carenze igienico-sanitarie

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