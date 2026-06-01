Nel Sannio, i Carabinieri hanno avviato controlli estesi in diversi settori. Sono stati effettuati accertamenti nei cantieri, verifiche alle attività commerciali e interventi sul territorio. Le operazioni mirano a contrastare irregolarità e abusivismo, con un aumento delle attività di prevenzione e controllo. Le forze dell’ordine hanno eseguito ispezioni e controlli documentali, senza segnalare incidenti o sanzioni specifiche.

Verifiche nei cantieri, controlli alle attività commerciali e interventi sul territorio: l’Arma intensifica l’azione di prevenzione e contrasto alle irregolarità. Prosegue l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Benevento, con servizi mirati nei centri abitati e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, alla prevenzione delle condotte illecite e alla tutela della sicurezza della comunità. In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Apice, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, hanno eseguito un’attività ispettiva presso la mensa di un Istituto Comprensivo del comune di Apice. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a tappeto nel Sannio: i Carabinieri in campo contro irregolarità e abusivismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Benevento, controlli della Finanza sui prezzi alle pompe di benzina: irregolarità e sanzioni nel SannioLa Guardia di finanza ha effettuato controlli sugli impianti di distribuzione carburanti tra Benevento e Foglianise, riscontrando irregolarità nelle...

Catania, controlli dei Carabinieri contro parcheggiatori abusivi e irregolarità stradaliI Carabinieri di Catania hanno avviato un’operazione nel centro della città per contrastare i parcheggiatori abusivi e verificare irregolarità...

Temi più discussi: Controlli a tappeto nel forlivese: ubriachi al volante, furti e spray urticante in tasca; Sassari, quartieri a rischio presidiati dalle forze dell’ordine: controlli a tappeto anche nei locali pubblici; Iglesias, controlli a tappeto dei carabinieri: ristorante sanzionato, due persone segnalate; Controlli a tappeto nel cuore di Sassari: identificate 250 persone.

Controlli a tappeto nel forlivese: ubriachi al volante, furti e spray urticante in tasca x.com

Carabinieri, controlli a tappeto nel Crotonese: arresto e sanzioniDoppia operazione tra Petilia e Roccabernarda nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ... ilcrotonese.it

Acireale. Controlli a tappeto su food truck e locali: sequestri, sanzioni e prodotti alimentari irregolariUna vasta operazione di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore il comune di Acireale, dove una task force interforze coordinata dalla Polizia di Stato ha passato ... libertasicilia.it

Il cane di cui ho parlato alcune ore fa è venuto a mancare nel sonno reddit