Gravi carenze igienico-sanitarie nonostante gli avvisi | chiuso un ristorante sushi nel salernitano

Notizia in breve

Un ristorante sushi di Sala Consilina è stato chiuso ieri mattina con un provvedimento del Dipartimento di prevenzione e veterinario dell’Asl di Sant’Arsenio. Il locale è stato sottoposto a sequestro a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, riscontrate nonostante gli avvisi precedenti. La decisione è stata presa in seguito a controlli che hanno evidenziato condizioni non conformi alle norme vigenti.