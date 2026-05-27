Gravi carenze igienico-sanitarie nonostante gli avvisi | chiuso un ristorante sushi nel salernitano
Un ristorante sushi di Sala Consilina è stato chiuso ieri mattina con un provvedimento del Dipartimento di prevenzione e veterinario dell’Asl di Sant’Arsenio. Il locale è stato sottoposto a sequestro a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, riscontrate nonostante gli avvisi precedenti. La decisione è stata presa in seguito a controlli che hanno evidenziato condizioni non conformi alle norme vigenti.
Sigilli ad un ristorante sushi di Sala Consilina: di ieri mattina, il provvedimento disposto dal Dipartimento di prevenzione e veterinario dell’Asl di Sant’Arsenio. Sono risultate ignorate, infatti, le prescrizioni precedenti per adeguare il locale agli standard previsti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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