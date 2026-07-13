Durante controlli straordinari a Pozzuoli, i Carabinieri hanno denunciato sette persone e segnalato tredici per uso di droga. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono stati effettuati controlli su veicoli ed esercizi commerciali. L'operazione ha coinvolto diverse zone della città, con verifiche mirate per contrastare il traffico di sostanze illecite e garantire la sicurezza pubblica.

Pozzuoli, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sequestri e verifiche su veicoli ed esercizi commerciali. Servizio a largo raggio sul territorio. Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri nelle strade di Pozzuoli. Nel corso dell’operazione sono state identificate 68 persone e controllati 30 veicoli. L’attività ha portato inoltre all’elevazione di 30 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Tredici persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Controllati esercizi commerciali e parcheggi. Nel bilancio dell’operazione rientrano anche le verifiche effettuate in tre attività commerciali e in un parcheggio della città, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Pozzuoli: sette denunce e tredici segnalazioni per droga

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