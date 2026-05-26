Controlli straordinari dei Carabinieri a Frosinone | 4 denunce e segnalazioni per droga

Nel fine settimana, i Carabinieri di Frosinone hanno svolto controlli straordinari nel capoluogo, denunciando quattro persone e segnalando altre per uso di droga. Le operazioni sono state parte di un'azione mirata a contrastare la criminalità e a garantire la sicurezza. Durante i controlli sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e identificate persone sospette. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sui soggetti coinvolti.

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone, che nel fine settimana hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel capoluogo ciociaro.L’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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