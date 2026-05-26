Controlli straordinari dei Carabinieri a Frosinone | 4 denunce e segnalazioni per droga

Da frosinonetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana, i Carabinieri di Frosinone hanno svolto controlli straordinari nel capoluogo, denunciando quattro persone e segnalando altre per uso di droga. Le operazioni sono state parte di un'azione mirata a contrastare la criminalità e a garantire la sicurezza. Durante i controlli sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e identificate persone sospette. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone, che nel fine settimana hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel capoluogo ciociaro.L’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milazzo, controlli straordinari dei carabinieri nel weekend: 12 denunce e 4 segnalazioni per drogaNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito controlli straordinari sul territorio.

Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni e fogli di viaI Carabinieri di Avellino hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, denunciando alcune persone e segnalando altre per vari reati.

Temi più discussi: A Pentone controlli straordinari dei carabinieri, il cane Manco scova droga nascosta nei contatori dell’acqua; Controlli straordinari dei Carabinieri nel basso Polesine: denunce per guida sotto alcol e droga e veicoli sequestrati; CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI A LECCE CITTA’; Milazzo, controlli straordinari dei carabinieri nel weekend: 12 denunce e 4 segnalazioni per droga.

controlli straordinari dei carabinieriTaranto e Martina Franca, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, lavoro nero e drogaControlli dei Carabinieri tra Taranto e Martina Franca: irregolarità sul lavoro, denunce e sequestri di droga. trmtv.it

Controlli straordinari dei Carabinieri nel cuore della movida: arresti, denunce e sequestriLECCE - Controlli serrati nel centro storico di Lecce per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta malamovida. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i ... corrieresalentino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web