A Pozzuoli e Bacoli, le forze di polizia, Carabinieri e Finanza hanno svolto un’operazione congiunta, effettuando numerosi controlli nelle ultime ore. Sono state identificate diverse persone e sono state elevate sanzioni amministrative. Durante le verifiche sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti e sono state presentate denunce per varie irregolarità. L’intervento ha coinvolto vari punti della zona, con attività di controllo mirate.

Operazione congiunta a Pozzuoli e Bacoli: Polizia, Carabinieri e Finanza in azione. Centinaia di controlli, sanzioni e denunce. Controlli straordinari e massiccia presenza delle forze dell’ordine a Pozzuoli e Bacoli, dove nei giorni scorsi è scattata un’operazione interforze per il presidio del territorio e la sicurezza urbana. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’operazione congiunta sul territorio flegreo. L’attività ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Carabinieri della Stazione di Pozzuoli, dei militari della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli e Bacoli, controlli interforze: denunce e droga sequestrata

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