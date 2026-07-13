Continua lo scontro tra Milo Infante e Selvaggia Lucarelli nuove scintille tra i due

Milo Infante ha criticato Selvaggia Lucarelli in seguito alla sua uscita dalla Rai, suscitando nuove polemiche tra i due. Le dichiarazioni dell’ex conduttore sono state interpretate come una frecciata rivolta alla giornalista, alimentando lo scontro pubblico tra i due. La discussione è iniziata subito dopo l’annuncio dell’addio di Infante alla televisione pubblica, e le sue parole hanno generato reazioni e commenti sui social e sui mezzi di informazione.

Fin da subito è stato chiaro che le parole di Milo Infante dopo l’addio alla Rai sarebbero state destinate a fare discutere, anche e soprattutto considerata la ‘frecciata’ nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il giornalista ed ex volto di Ore 14 (la cui eredità su Rai 2 verrà raccolta da Salvo Sottile ) ha parlato delle ‘reazioni’ ricevute dopo l’annuncio del suo approdo in Mediaset soffermandosi anche su chi, a suo dire, non gli avrebbe fatto arrivare alcun messaggio di auguri. “È tra le poche persone a non averlo fatto” ha osservato Infante riferendosi a Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Scoppia una lite furibonda tra Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli, è scontro acceso:cosa è successo

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